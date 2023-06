Charla abierta sobre IA

Hwang compara a ChatGPT con un niño. “Si le dedicamos al ChatGPT un par de horas diarias durante algunos años, va a terminar por conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Cada vez que la usamos, aprende de nosotros, incluso hasta a manipularnos. De la misma manera que un chico de cinco años sabe qué hacer o decir para obtener dulces de sus padres. Cuando llegan a la adolescencia la manipulación se hace más sofisticada y ya no quieren dulces sino tarjetas de crédito. La IA aún no está en ese punto pero llegará...”. Hwang debe responder sobre similitudes y diferencias entre la IA y los seres humanos. Reflexiona brevemente. “La máquina aprende: toca, se quema y no toca más. El ser humano no, se enamora, se emociona, se puede casar ocho veces”.