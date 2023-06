Con eje en seguridad

“Vamos a hacer algo totalmente distinto. Yo lo vengo diciendo, aquel que ya estuvo, no quiso, no pudo, no supo, que se vaya a su casa. Realmente vamos a ir a fondo, aquellos que tenemos las manos limpias y sin muertos en el placard para ir al hueso respecto de lo que tenemos que hacer con la seguridad...”, dijo Losada, en alusión a su rival de internas Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad de Miguel Lifschitz (también se presenta por el espacio la socialista Mónica Fein).