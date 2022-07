Cristian Cores: "Identificar un problema y solucionarlo, eso es innovación"

La perseverancia es otro aspecto fundamental a tener en cuenta si se habla de innovación. “Hay dos formas de encarar el proceso: cuando te encontrás con algún problema, el ‘no’ externo, aumenta la necesidad de persistencia. Cada vez que tenés un no, te hace más resiliente. Eso va a existir, vas a tener muchos ‘no’. Y la otra cara de la moneda, es cuando tomás una decisión interna, que depende 100% de vos, y que tenés que llevar a la realidad y saber si funciona bien. Tenés que tener la adaptabilidad y no ser obstinado si probaste cosas que no funcionan, para cambiar rápido”, sostuvo por su parte Cores.

Finalmente, hizo mención al rol que juega Aleph para democratizar el acceso a distintas plataformas: “Todos asumimos que la tecnología es omnipresente y que un teléfono móvil democratiza y ecualiza a los usuarios finales de una manera muy concreta. Hay miles de millones de personas con acceso a Internet y eso sigue creciendo. El acceso barato y simple es el mismo, como usuarios finales. Pero no pasa lo mismo con el acceso a las plataformas: nosotros llegamos con recursos propios para que la industria, los clientes y las agencias, puedan tener ese acceso en su país, con su moneda local y con los procedimientos y las reglas de juego de su mercado”.