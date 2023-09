Debate para buscaracuerdos sobre lacuestión mapuche

“Aquí construimos un camino distinto, una relación intercultural; lo vamos aprendiendo, no queremos que nos impongan, no queremos tampoco imponer”, dijo Epulef. Vera, por su parte, sostuvo que “las normativas existen para todos y no discutimos eso, sino cómo nos integramos, tiene que haber un mecanismo”. El intendente Saloniti contó cómo funciona la mesa intercultural, una iniciativa de las comunidades que desafió las estructuras sobre cómo resolvemos habitualmente la toma de decisiones, y que aprendieron de los mapuches a decidir por consenso, para que ninguna parte se imponga sobre la otra.