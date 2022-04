El virtuosismo de Joe Satriani sigue intacto

Joe Satriani es el último de los grandes virtuosos de la guitarra instrumental, a la que convirtió en un hit después de mucho tiempo cuando irrumpió en los charts de música comercial con su antológico “Surfin with the Alien”, de 1987. Luego de convertirse en el guitarrista de Mick Jagger, reemplazar a Ritchie Blackmore en “Deep Purple” o de unirse al sello de Frank Zappa, Satriani ha quedado feliz en un nicho de los grandes violeros que, más que grabar, se divierten tocando en vivo. Sólo que la pandemia interrumpió sus interminables giras por primera vez en su larga carrera. Así que no tuvo otra que encerrarse en su estudio y concebir algo que lo entretuviera durante esos tiempos de introspección. El resultado es este brillante álbum conceptual “The Elephants of Mars” donde cada track tiene un título que hace que el oyente pueda crear imágenes mentales a veces muy divertidas como la que da su nombre al álbum. Empezando por “Sahara”, Satriani lleva pronto al oyente a paisajes menos terrenales como “Sailing the seas of Ganimede” o “Doors of perception”, con texturas sonoras cada vez más extrañas y a veces humorísticas, pero nunca pretenciosas.