Empresarios: sorpresa por Milei, la economía como “enigma” y pedido de propuestas

En la previa a la difusión de los resultados, las grandes cámaras empresarias vivieron las elecciones primarias con “expectativa”, según comentaron diversas fuentes en diálogo con Ámbito. Por un lado, por el fin de la incertidumbre que generaba no conocer con claridad las tendencias del voto, ni tampoco los candidatos a presidente. Por el otro, porque el mal resultado de Unión por la Patria (UxP) era el escenario esperado. Sin embargo, la magnitud de votos de Javier Milei generó “sorpresa”, y deja a la economía como un “enigma” hacia adelante. El pedido de las cámaras será de conocer mayores detalles de las propuestas económicas y de “colaboración” entre oficialismo y oposición. Hay preocupación en pymes por los resultados.

El factor Milei genera miradas diversas. Ante la consulta de cómo ven que haya salido como primera fuerza y como candidato más votado, un miembro del Grupo de los 6 contestó: “Mal. Complica las cosas”. En tanto, un empresario de la Unión Industrial Argentina (UIA) que prefirió no ser mencionado afirmó: “Es la confirmación absoluta del fracaso de la acción política a 40 años de la recuperación de la democracia”. En algunos sectores industriales, sobre todo entre las pymes, esperaban un Sergio Massa más competitivo, que llevara a cabo políticas “pro industriales”. “Esperaba que hubiera un acompañamiento de quien viene sosteniendo la situación en las peores circunstancias”, comentó un industrial del interior. Sin embargo, los resultados no sorprenden. Lo ven como un “castigo” de los votantes a los malos resultados económicos, como la inflación récord superior al 100%.

Sin embargo, para algunos empresarios, el caudal de votos de Milei y JxC puede implicar el respaldo en el Congreso que algunas cámaras empresarias esperan, como modificaciones laborales e impositivas. En esa línea opinó Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba: “Estoy sorprendido, cumplió un rol de imponer ideas liberales. El mensaje es el de una sociedad que quiere un cambio fuerte, sin temor, que convalida una mirada del electorado más a la derecha. Hay un mensaje de un cambio firme. El empresariado va a tener que acompañar y abandonar las prebendas, habrá que invertir y buscar la eficiencia y no las protecciones”.

Ante la consulta de cómo vivió el proceso electoral el sector empresario, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), contestó: “Con mucha expectativa. Es necesario un nuevo gobierno que piense en un nuevo plan económico, de desarrollo, en cómo bajar la inflación, solucionar el déficit fiscal, que nos transforme en un país más normal. La potencialidad es enorme con sectores como Vaca Muerta, la minería y el agro”. Weiss evitó hacer lecturas electorales, pero comentó: “No estoy de acuerdo con posturas rupturistas. Lo viable en este país es generar una mayoría entre dirigentes que gobiernan y de la oposición que entiendan un país moderno”.

Hacia adelante, la expectativa empresaria es pesimista. Por la falta de dólares se espera que continúe la alta inflación y las trabas a las importaciones. “Hay un problema estructural que los mejores ejercicios democráticos no resuelven por sí solos”, manifestó un industrial. Sin embargo, no esperan un empeoramiento de la situación.

Por el contrario, Tagle planteó la economía como un “enigma” hacia adelante. “Convalidados los resultados de derrota del oficialismo que esperaba el mercado, podría llegar a dar tranquilidad, como situación inversa a la del 2019”.

Pedidos empresarios

Hacia adelante, los empresarios consultados por Ámbito pedirán mayores certezas en cuanto a los planes económicos. Así lo aseguró Alfredo González, presidente de la CAME: “Esperamos que comience a despejarse algo de la incertidumbre en la que nos encontramos. Al clarificarse las candidaturas, también podremos saber con más claridad cuáles son las propuestas de los candidatos. Los últimos días previos a las PASO no fueron buenos porque se frenaron operaciones de todo tipo, el tipo de cambio paralelo se disparó, no hubo precios de referencia en muchos productos y el temor a cubrirse prevaleció”.

Además, esperan colaboración entre los distintos partidos: “Solo queremos el mejor escenario para poder llevar adelante nuestras empresas, es labor de la política encontrar los consensos y poner los planes económicos”, agregó González. En la misma línea, Weiss ve con buenos ojos medidas que aplicará Massa hacia adelante, como enviar un presupuesto con déficit cero para el 2024, tal como plantea la oposición: “Sería lógico que esas medidas se discutan en conjunto”.