Fastidio de Argentores por autor extranjero

A Argentores, la sociedad que agrupa a los autores dramáticos nacionales, no le agradó que la tan esperada reapertura del teatro Alvear se hiciera con la obra de un autor extranjero. En una comunicación pública dirigida a la directora del Complejo Teatral de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, dice Argentores que se han ”abandonado tradiciones y costumbres, y para el acto de reinicio las autoridades no han previsto la programación de un espectáculo con autoría nacional. Ese tan buen recaudo se tomó en casos similares: en 1933, cuando se reabrió el Cervantes luego de haberlo comprado el Estado, y también en 1960, cuando se inauguró el nuevo edificio del Teatro General San Martín. En 1942, el fundador y primer propietario del Alvear, el empresario Pascual Carcavallo, festejó el comienzo con una puesta de Eclipse de sol, pieza de nuestro Enrique García Velloso. En cambio, la noche del 18 de julio asistimos a la representación de una obra francesa, dirigida por su autor francés, centrada en una peripecia de la vida teatral francesa, con participación ficcional de uno de los grandes autores clásicos franceses”. También cuestionó Argentores el cambio de nombre del teatro “ahora solo llamado Alvear. La desaparición de la palabra Presidente, de la cual no prescindió el fundador Carcavallo, pone en duda a quién se le destina el homenaje, habida cuenta que, tal como lo manifestó el historiador Mario Gallina, cinco preclaros hombres de nuestra historia llevan ese apellido. El mantenimiento del nombre original fue y debería seguir siendo un explícito homenaje al presidente Marcelo Torcuato de Alvear, benefactor de la actividad teatral durante su mandato, con la ya citada compra del Cervantes y la construcción de la Casa del Teatro”.