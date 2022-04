Grammys 2022: se impusieron Foo Fighters y Jon Batiste

La preciada estatuilla al álbum del año quedó en manos de Jon Batiste por su disco “We Are”, en tanto que Silk Sonic de la mano de “Leave the Door Open” se alzó con el galardón a la grabación del año, la canción del año, y mejor performance y mejor canción de rhythm & blues. Por su parte, Foo Fighters acaparó los rubros rockeros al consagrarse “Medicine at Night” como el mejor álbum, “Waiting on a War” como la mejor canción y “Making a Fire” como la mejor actuación.En los rubros pop, fue una noche soñada para Olivia Rodrigo quien se impuso con “Sour” como mejor álbum, con “Drivers License” como mejor solo performance, además de ser ungida como la mejor artista nueva. La ceremonia contó con un sentido homenaje al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, fallecido el pasado 25 de marzo en Colombia, en medio del tradicional bloque “In memorian”, que recuerda a las figuras que murieron durante el año.

También hubo números musicales de Billie Eilish, Brandi Carlile, Lil Nas X, Jack Harlow, BTS, Olivia Rodrigo, Leslie Odom Jr., Rachel Zegler, Jon Batiste, Carrie Underwood, H.E.R., Ben Platt, Silk Sonic, el dúo integrado por Bruno Mars y Anderson Paak, John Legend y Cynthia Erivo. Una gran sorpresa causó el mensaje emitido en video del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskye, quien pidió el cese del ataque ruso contra su país. “Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de smoking. Nosotros llenamos el silencio con la música, decir la verdad sobre la guerra es muy importante en las redes sociales y en la televisión. Denos su apoyo como puedan”, expresó el mandatario.