Incorporación de Mercado Pago novedades Nuevo gerente para Sudamérica Plan de 15 locales nuevos este año

Mostaza, la cadena de fast food argentina, lleva realizadas 10 aperturas en lo que va del presente año y espera poder inaugurar 15 más, llegando de esa forma a un total de 25 nuevas aperturas, que se suman a las 170 sucursales distribuidas a lo largo y ancho del país, según informó la empresa en un comunicado. Entre las últimas inauguraciones, se destacan su sexto local en Rosario y en Tucumán, ambos con formato All In One, reuniendo todos los servicios en un solo lugar: AutoMostaza, delivery, pickup (y auto pickup) y compra por app.