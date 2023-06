La prohibición de las nuevas alternativas libres de humo puede aislar a la Argentina de los avances globales en el sector

Frenar o demorar la llegada a nuestro país las alternativas libres de humo no solo puede impedir nuevas inversiones, sino que además es un paso atrás para miles de consumidores que no van a contar con opciones al cigarrillo en el supuesto que deseen continuar consumiendo productos de tabaco, al tiempo que va a contramano de la tendencia del mundo desarrollado. Esa fue una de las principales conclusiones de Technovation, jornada que se realiza cada año en Suiza, en la que Philip Morris Internacional presenta sus novedades, productos e innovaciones.

El encuentro se realizó a principios de mayo en “El Cubo”, centro de desarrollo e investigación (I+D) que la compañía instaló en la ciudad de Neuchâtel para crear nuevas opciones para los fumadores adultos de todo el mundo y dejar atrás los cigarrillos. El lema es “Si no fumás, no empieces. Si fumás, dejá. Si no querés dejar, cambiá”.