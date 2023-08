Logran acuerdo en histórico caso de “células inmortales” en EE.UU.

Esto permitió a farmacéuticas de todo el mundo desarrollar vacunas, especialmente contra la poliomielitis, tratamientos contra el cáncer y algunas técnicas de clonación.

La familia de Henrietta Lacks no se enteró hasta la década de 1970 y no entendió el alcance, hasta que Rebecca Skloot publicó en 2010 el éxito de ventas “La vida inmortal de Henrietta Lacks” (The Immortal Life of Henrietta Lacks).

“Llevan 70 años usando sus células y la familia Lacks no recibió nada a cambio de este robo”, denunció su nieta Kimberly Lacks en 2021, cuando la familia dijo que tenía la intención de presentar una denuncia y acusó a Thermo Fisher Scientific de lucrar con la comercialización de las células.

Henrietta Lacks hubiera cumplido ayer 103 años.