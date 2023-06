Luis Juez sigue sin reconocer la derrota

El senador Luis Juez continuó sin reconocer su derrota ante el gobernador electo por Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, mientras los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se expresaron con matices sobre el resultado de los comicios que tuvieron como antesala una fuerte interna por la frustrada inclusión del mandatario peronista no kirchnerista Juan Schiaretti.

“A los bandidos no les reconozco nada; me hubiesen llamado anoche (por el domingo), me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde...”, expresó Juez en diálogo con Radio Mitre Córdoba.