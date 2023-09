Se resquebraja JxC en Entre Ríos con fuga de apoyos en previa del 22-O

En un movimiento previsible cuando no es posible suturar las heridas que deja un interna, la unidad de Juntos por Entre Ríos -la franquicia local de JxC que se encolumna detrás de la candidatura a gobernador Rogelio Frigerio- comenzó a resquebrajarse. En las últimas horas, y para graficar un abandono de un sector importante de la UCR, la diputada provincial Lucía Frine Varisco se mostró junto al candidato a gobernador del peronismo, el actual intendente de Paraná, Adán Bahl.

A esto se suma lo que públicamente expresó Emilio Fouces, exprecandidato a concejal por Paraná que iba en la misma fórmula que encabezaba la diputada provincial por el radicalismo. Comenzaron a aflorar ciertas incompatibilidades políticas que restan apoyos clave de cara al 22 de octubre con el aliciente que por los acuerdos internos de conformación, la lista ganadora no incluyó a ningún miembro de la minoría que, en este caso, quedó segunda detrás de la lista que tiene a Emanuel Gainza como el representante de Frigerio para Paraná. “Yo no voy a militar a Gainza”, expresó Fouces, lo que fue inmediatamente replicado por medios de prensa locales y expone que un amplio sector de la UCR percibe que fue dejado de lado dentro de la coalición.

Para que no hubiese dudas de que no existía emboscada, fue la propia Lucía Varisco la que publicó en sus redes sociales las imágenes del encuentro con Bahl, lo que no hizo más que alimentar las versiones de que era la oficialización del abandono tácito de su apoyo, primero a Gainza, y como tiro por elevación para el propio Frigerio, en el distrito capital.