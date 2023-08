Supermercados DIA salió de Portugal (se consolida en la Argentina y Brasil)

El grupo DIA registró una deuda bruta total al cierre del primer semestre 2023 de 622 millones de euros, monto que viene en proceso paulatino de reducción.

Lo mismo sucedió con los montos de pérdidas en el primer semestre: el rojo disminuyó a 67 millones de euros, frente a un rojo de 105 millones de euros que había presentado en el mismo periodo del año pasado.

Impacto argentino

Esto se debe a que la cadena logró mejorar un 4% sus ventas globales netas, hasta los 3.602 millones de euros. Sin embargo, su EBITDA cayó un 20%, hasta 98 millones de euros, entre otros motivos por el impacto contable de “la hiperfinflación” en Argentina.

A pesar del contexto macroeconómic, DIA busca consolidar su crecimiento en Argentina, donde alcanzó las 1.029 tiendas en sus diferentes formatos. Sus ventas netas en el mercado local crecieron 7,6% según informó en su estado de resultados presentado ante la Bolsa de Madrid. La facturación de la operación argentina equivale a 19,4% del total del grupo. En 2022 registró ganancias por casi 30 millones de euros, en el mismo momento en que Brasil y Portugal reportaban pérdidas.

En el primer semestre de este año la filial argentina de DIA concretó 41 aperturas de locales y 157 reformas, según destacó el grupo en su informe. En este marco, llegó a contabilizar 755 franquicias, un 73% del total de tiendas en funcionamiento. En ese lapso contabilizó el cierre de 6 locales franquiciados.

También destacó que en la primera mitad de este año registró “un avance en la cuota de mercado, a pesar de la caída de 0,8% las ventas like to like en unidades”.

Además en este período presentó su nueva aplicación One App que permite a sus clientes realizar las compras desde su celular y también se integra con los beneficios de ClubDia, su programa de fidelización. El informe añade que en el primer semestre DIA Argentina logró “una buena gestión de márgenes comerciales y costos fijos, garantizando rentabilidad estable en un contexto hiperinflacionario”. También aclaró que “la depreciación de la moneda fue menor que la inflación promedio de los seis meses”.