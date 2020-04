Último álbum de Krzysztof Penderecki

Pocos días antes de su muerte, la semana pasada, el gran compositor polaco Krzysztof Penderecki publicó su última grabación como director de la Filarmónica de Londres con nuevos y antiguas obras de su autoría, combinando lo que él mismo llamó sus dos etapas, la neorromántica y la avant-garde. En los últimos años de su vida, Penderecki tuvo una producción rica y prolífica –inclusive logró un atípico contrato con la división clásica de Warner Records-, y de esta etapa, más precisamente del 2008, data su climático Concierto para corno que, al igual que las otras piezas para violín que conforman este álbum excepcional, disponible en todas las plataformas digitales, fue grabado entre 2013 y el 2015 en perfomances junto a la Filarmónica londinense, en algunos casos dirigida por el mismo compositor y en otros por Michal Dworzynski. El que se luce especialmente es el violinista Barbabas Kelemen en el concierto para cuerdas. El punto fuerte del álbum es la electrizante “Threnody for the Victims of Hiroshima”. Un Penderecki en estado puro.