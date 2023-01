Un Gato con Botas que gasta rápidamente todas sus vidas

Dirección, Joel Crawford (“Los Croods 2) y Januel Mercado (“La gran aventura Lego 2”). En el doblaje al español, los argentinos Patricia Etchegoyen (Mamá Osa), Julieta Nair Calvo (Ricitos mala), Mariano Chiesa (Osito), Axel Kuschevatzky (Papá Oso) y su hija Julia (Ricitos niña). Como bonus, lo mejor de la banda sonora, la guatemalteca Gaby Moreno canta “Por qué te vas”, con la pantalla en negro, y, si los niños se quedan quietos, su interpretación puede llegar a estremecer. Parece de otra película.

“El gato con botas. El último deseo” (Puss in Boots: The Last Wish, EE.UU., 2022). Dir.: J. Crawford y J. Mercado. Animación