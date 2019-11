Eduardo Coudet ya no lo esconde y anunció su salida de Racing

"Yo ya la comuniqué la decisión de que creía que era un ciclo cumplido, más allá de que falta, y por qué de tomar la decisión antes porque quería comportarme bien con el club y que tuviera el tiempo suficiente para buscar un nuevo entrenador", explicó en conferencia de prensa.

"Chacho", que llevó a la "Academia" al título de la última Superliga, reconoció que la reunión con el mánager Diego Milito fue en septiembre pasado pero que el club le pidió "no comunicarlo" públicamente.

"En septiembre le comuniqué a Diego la decisión, después se enteraron ustedes y les pido disculpas por la negación muchas veces, pero el club pensaba que era lo mejor no comunicarlo. Intentamos todos colaborar con el mensaje si es que iba a ser favorecido el club y los jugadores", sostuvo.

Los rumores, si bien no lo oficializó, vinculan a Coudet con el Inter de Brasil, justamente la Liga donde podría estar su reemplazante: el santafesino Jorge Sampaoli, quien ya se reunió con Milito esta semana.

"No puedo decir que voy a estar en Inter pero tampoco que no voy a estar. Sí me vinieron a hacer una propuesta, y si se da la chance, le doy la prioridad a Inter, pero en todo sentido intenté que todo sea claro y manejarme de la mejor manera", reveló sobre esos rumores.

"Estábamos en una situación difícil, de no saber qué decir, lamento haber escondido esto, también se lo había comunicado al presidente. Tanto yo como los jugadores acompañamos el pensamiento del club, por eso no la comunicamos antes a la decisión. Por suerte en mi carrera nunca tuve experiencias que terminaran mal", admitió el DT de Racing.

En el mismo sentido, explicó por qué dejará de ser el orientador táctico de la Academia: "Estoy contento acá pero siento que estos son etapas y no tienen por qué terminar cuando las cosas van mal. Me voy porque siento que hay un ciclo cumplido. Los ciclos se cumplen y Racing necesita ver a otra cara".

Desde su llegada en 2017, Coudet dirigió 68 partidos, con una efectividad del 63,23 por ciento, que le hizo ganar un título de Superliga y jugar una Libertadores y una Sudamericana.

Por eso, según pidió en la conferencia, espera retirarse con más victorias y otro título, que sería el Trofeo de Campeones que se jugará el 14 de diciembre en Mar del Plata contra Tigre, ganador de la Copa de la Superliga.

"Al plantel se lo comuniqué y todos me entendieron, los muchachos se comportaron excelentemente. La mejor forma que pueden tener para acompañarme es ganar todo de acá al final y terminar lo más alto posible. Cuando a uno le va bien, como creo que fue acá en Racing, siempre queda una relación y una puerta abierta", cerró.