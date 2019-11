Educación Sexual Integral: la gran aliada en la prevención de la violencia contra la mujer

Hace unos años, trabajando como psicóloga en una escuela, vi a una niña de 10 años (podemos llamarla Lucía), de esas niñas que no “se portan mal” ni generan problemas de ningún tipo en clase ni con sus compañeros. Entré al aula para saludar y me topé con ella: ojos afligidos, mirada baja, voz apagada. Su expresión de tristeza mezclada con resignación me conmovió. Terminada la clase, volví y le pregunté a la docente quién era aquella niña. Me comentó que tenía buenas notas y pocas amigas, pero que habitualmente estaba con alguna compañera en el recreo –no deja de sorprenderme lo atentos que suelen estar los docentes a cada uno de sus alumnos y alumnas– y que, desde que ella la conocía la niña era callada. Me arrimé, entonces, a Lucía y le propuse charlar un rato. Íbamos camino al gabinete psicológico cuando comenzó a llorar. En resumen: Lucía estaba sufriendo violencia doméstica y no había podido conversarlo con nadie. Luego, siguió lo que debe seguir: cita con la familia, juzgado de menores, acompañamiento a la niña.