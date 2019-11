Edward Norton visita el cine negro

Edward Norton interpreta a Lionel, un detective de la Nueva York de los años 50 que, sin duda, es un personaje atípico ya desde el detalle de padecer el incómodo síndrome de Tourette. Cuando su jefe y gran amigo, Bruce Willis, es asesinado por unos hampones, Lionel se jura a sí mismo y a los demás encontrar a los culpables y hacerlos pagar por su crimen. Tarea que no es nada fácil, en especial para un tipo como él que no puede investigar demasiado ya que no pasa fácilmente inadvertido.