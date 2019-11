EE.UU.: arrancó Disney+ (con problemas)

Disney+ inició ayer su servicio familiar de transmisión en el campo del streaming con dificultades técnicas y quejas de suscriptores. Miles de usuarios acudieron a Twitter para expresar que el servicio, sin comerciales, que cuesta siete dólares al mes o 70 por año si se paga por adelantado, no estaba funcionando como se esperaba. El objetivo de Disney es competir con Netflix y otras plataformas. En su programación no habrá ninguna película que no sea de contenido familiar, ya que la compañía ha posicionado a Hulu como su alternativa para adultos.