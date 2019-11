EE.UU.: arte contemporáneo con fuerte baja en subastas

Desde hace varios años, las subastas son estimuladas por la llegada al mercado de grandes colecciones tras la muerte de sus propietarios, importantes figuras del siglo XX. Un total de 20 de las 36 obras que superaron los 80 millones de dólares cada una fueron vendidas estos últimos cuatro años, 19 de ellas en Nueva York. Pero esta temporada sólo “Hurting the Word Radio #2”, del pintor del pop art estadounidense Ed Ruscha, superó los 50 millones de dólares, al venderse a 52,4 millones. “Hay una cierta escasez de grandes obras del siglo XX en venta”, confirma Georgina Adam, autora del libro “Dark Side of the Boom” (“La cara oculta del mercado del arte”). Antes de las ventas, el presidente del departamento de arte contemporáneo de Christie’s, Alex Rotter, habló de cierta “reticencia de la parte de los vendedores”, preocupados por el deterioro de la coyuntura económica.