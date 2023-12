EE.UU.: boom del mercado de los recuerdos del cine

En 1977, durante la dictadura, se estrenó la segunda versión del clásico de cine fantástico “King Kong”, protagonizado por Jessica Lange (su debut, en las manazas del gorila gigante) y producida por Dino de Laurentiis. A diferencia de la obra maestra de 1933, en blanco y negro y con muchos de sus fotogramas dibujados a mano (obra de Ernest B. Schoedsack y Merian C. Cooper), este nuevo King Kong elegía un edificio signado por un trágico fatum para escalar: ya no lo hacía, como en la primera versión, en el Empire State Building, sino en el World Trade Center, es decir, las Torres Gemelas.

El último lugar al que llegó (la gira “en vivo” no fue tan exitosa como la película, ni mucho menos) fue Buenos Aires: primero lo exhibieron en la Rural, y después, durante el verano, en un circo marplatense, donde quedó olvidado. Tan así quedó que cuando los turistas pasaban por el lugar, una vez finalizado el período de shows podían ver la cabezota del mono echándose a perder, apolillándose, hasta que la retiró la municipalidad. No se puede afirmar a ciencia cierta si ese modelo fue el auténtico, el utilizado en la película (no era época de efectos computarizados, los efectos especiales eran rudimentarios con los ojos de hoy), pero lo que sí es seguro que quien lo desdeñó de esa forma perdió una pequeña for-

tuna. Hoy, con el auge y la explosión de la memorabilia del cine, esa cabeza cotizaría muy alto.