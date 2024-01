EE.UU.: comienzan elecciones primarias

Ganar en el estado no garantiza nada: cuatro de los nueve últimos candidatos republicanos que vencieron allí fueron finalmente los que se impusieron en la interna y solamente uno, George W. Bush, triunfó además en las presidenciales en el 2000. En el caso de los demócratas, los únicos que festejaron en Iowa y luego llegaron a la Casa Blanca fueron Jimmy Carter, en 1976, y Barack Obama, en 2008.

Sin embargo, esta primera prueba puede ser crucial para reducir el número de contendientes, que en el caso de los republicanos seguirá el 23 de enero en New Hampshire.

Encuestas

Todos los sondeos pronostican que Trump ganará y por una gran distancia, como también coinciden en que habrá un cabeza a cabeza por el segundo puesto entre la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante la ONU durante la presidencia del magnate, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Los dos aspirantes participaron el miércoles de un debate en el que parecieron más preocupados por competir por quién será el escolta de Trump que en lanzarse contra él para intentar achicar la ventaja.

Hay un factor importante que incidirá en el resultado: Iowa vota por caucus, es decir, mediante asambleas de electores afiliados al partido, un sistema particular que lo diferencia de la gran mayoría de otros estados. A partir de las 19 hora local (22 de Argentina), los votantes republicanos se reunirán en pequeños grupos en casi 1.600 distritos electorales para estas asambleas, que se celebran en escuelas, iglesias, teatros, estaciones de bomberos e incluso casas particulares. Allí, los representantes de los candidatos pronunciarán un discurso antes de que los participantes escriban su elección en una hoja de papel. Para votar hay que registrarse oficialmente como republicanos, algo que se puede hacer esa misma noche. Este sistema dificulta que puedan participar los que trabajan de noche, los que se despiertan temprano, los que tiene que cuidar a niños o adultos menores o simplemente quienes no quieran o no puedan salir de sus casas ante las temperaturas bajo cero en pleno invierno.