EE.UU. pone fecha límite

El tiempo para que EE.UU. y China lleguen a un acuerdo comercial se acaba y según reconoció ayer el Secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, “la fecha límite lógica es el 15 de diciembre”. “Si no sucede nada hasta entonces, el presidente (Trump) ha dejado bastante claro que aplicará el aumento de los aranceles”, dijo Ross a la cadena Fox quien graficó que “la pelota está en la cancha de China”. Ross señaló además que diciembre es un “muy buen momento” para agregar más aranceles porque afirma que no “interferiría con la Navidad de este año”, ya que muchos minoristas ya se han abastecido. Para Ross, EE.UU. no tendrá problemas por tiene una economía muy fuerte y los chinos tienen muchos problemas”.