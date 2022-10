Efecto sequía: afecta ya al 50% del área de trigo (la soja tendría más siembra)

“La falta de humedad continúa dificultando la recuperación de los cuadros tardíos del centro y norte del área agrícola que se encuentran finalizando encañazón. Actualmente, un 46,3% del área presenta condición de cultivo regular/mala, 89,3 % de la misma se distribuye entre el centro y norte del área agrícola. No obstante, de no registrar lluvias durante los próximos siete días la situación podría agravarse, extenderse al sur del área agrícola afectando la actual proyección de producción”, explican desde la Bolsa de Cereales.En tanto, la falta de humedad suficiente en los suelos también complica el avance de la siembra de maíz. Concretamente, la incorporación de cuadros de maíz con destino grano comercial no logra tomar impulso. Mientras se transitan las últimas semanas de la ventana de siembra temprana en el centro del área agrícola, las labores mantienen importantes demoras interanuales que se ubican con un retraso de 7 puntos respecto al año anterior. El avance en las labores registrado es del 14% de la proyección de siembra para la campaña 2022/23 de 7,7 millones de hectáreas. Esta superficie representa en números absolutos, 200.000 hectáreas menos que las implantadas la campaña previa que fue de 7,7 millones de hectáreas.Finalmente, la ausencia de precipitaciones complica además a gran parte de las 1,3 millones de hectáreas estimadas de cebada para la presente campaña. Mientras el cultivo se encuentra en desarrollo sobre el centro del área agrícola, se esperan importantes mermas en los rendimientos e incluso un aumento en las pérdidas de área cosechable. Bajo este escenario la nueva estimación de producción nacional cae a 5 millones de toneladas, unas 400.000 toneladas por debajo de la proyección de lanzamiento de campaña.

