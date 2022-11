El 87% de los argentinos sufrió violencia simbólica en el trabajo

¿Qué es la violencia simbólica? “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de una persona sobre otra, principalmente de las mujeres y de otros grupos vulnerables en la sociedad”, explica Georgina Sticco, cofundadora de Grow.

El 87% de los argentinos que participaron en la encuesta expresaron vivir o haber vivido situaciones de violencia simbólica en el ámbito laboral, dos puntos porcentuales por encima de la media de la región, que se ubica en un 85%. De esta forma, Argentina es el país donde más se vivencia esta problemática.

Víctima

Si se tiene en cuenta a quienes no sólo experimentaron en primera persona la violencia simbólica sino que también escucharon situaciones asociadas, como comentarios o bromas inapropiados, el porcentaje se incrementa al 97% tanto en Argentina como en la región.

“Los datos arrojados por esta encuesta permiten observar que la violencia simbólica tiene una marcada presencia en el mundo laboral. Y, lo que es aún más llamativo, está tan naturalizada que la mayoría de las personas encuestadas no es consciente de estar experimentándola. Es así que el 63% de las personas encuestadas no consideraba violencia a las situaciones que se describen en el cuestionario antes de que se las enumerara“, afirma Carolina Molinaro, Head of Marketing de Jobint.

Respecto a las situaciones experimentadas, se destacan los comentarios inapropiados o agravantes sobre la apariencia física y/o cuerpo con un 95%. O sea, 9 de cada 10 argentinos recibió este tipo de comentario. No se registran diferencias sustanciales con el resto de la región.

“La apariencia física es un gran factor al momento de recibir comentarios discriminatorios y violencia simbólica. Si lo pensamos desde un enfoque de género, es posible que esto afecte en mayor medida a las mujeres, dado que el imperativo de belleza y buena apariencia recae principalmente sobre ellas”, sostiene Sticco.

Además, el 86% de las personas encuestadas argentinas, 8 de cada 10, fue sujeto de bromas o comentarios inadecuados asociados a tener o no tener pareja o relaciones sexuales. Otra práctica que vivenciaron gran parte de las personas participantes, el 86%, fue que se les asignen tareas o roles que están fuera de las responsabilidades de su puesto laboral en función de su género. Por ejemplo, servir café, tomar notas, colgar el abrigo de su jefe, decorar espacios, o realizar tareas de fuerza.

“Se observa que se asignan responsabilidades en función del género de las personas, sosteniendo todavía estereotipos y roles sobre lo que se espera que haga una mujer o un varón. Estas prácticas, muy naturalizadas, violentan la identidad individual de cada trabajador/a”, agrega Sticco.

El 94% de las personas participantes del estudio de Argentina afirma haber escuchado o atestiguado alguna situación de violencia simbólica en el trabajo.

Dentro de las situaciones atestiguadas, el 79% escuchó comentarios estereotipados, bromas, chistes, burlas y/o apodos respecto a la identidad de género. Este número está dos puntos por encima del regional, que es de un 77%.