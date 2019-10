El agro sigue estando en el ojo de la tormenta electoral

… que en parte por esto, pero también por otras diferencias (algunas muy viejas…), se realizó en la Bolsa de Rosario una nueva megarreunión de dirigentes y empresarios del comercio, la industria y la producción para consolidar posturas y reclamos, de uno de los sectores más fuertes y dinámicos de la economía. Como en otros sectores, se entiende que es necesario “unificar” posiciones y fortalecer las alianzas para que no sea tan fácil la división, como ocurrió durante buena parte de lo que va del siglo. De hecho, la mayoría de los participantes coincide en que la capacidad de “lobby” de la agroindustria es muy inferior a la de otros sectores que aportan mucho menos al fisco, a la balanza comercial, y hasta como tomadores de mano de obra. Y, si bien ya hubo acercamientos notables, como el que se dio recientemente de las 7 Bolsas que operan con productos agropecuarios en el país, los intereses sectoriales son variados y en algunos puntos hasta contrapuestos, lo que implica vencer un escollo más. Sin embargo, parece que son las cuestiones personales las más difíciles de dirimir, y ahí se menciona lo que estaría ocurriendo con la Mesa de Enlace Agropecuaria (que no hay que olvidar que se formó a partir del embate por las retenciones móviles en 2008), que reúne a las 4 entidades nacionales del campo, pero que ahora estaría soportando un dura fricción interna que todavía no llega a nivel público. Pero, lejos de darse entre lo que podrían ser los extremos del arco de productores, o sea, la Sociedad Rural y la Federación Agraria, parece que ahora el disenso se plantea no entre las entidades, sino entre los conductores de Coninagro, el cooperativista mendocino Carlos Ianizzotto y el ruralista bonaerense, ex Carbap y ex IPCVA, Dardo Chiesa, que hoy preside CRA, con epicentro en las pretensiones políticas de cada uno de ellos, tema que deberá ser zanjado la hora de lograr un frente común.