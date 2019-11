El anillo al mejor jugador de la Libertadores tiene un insólito detalle que nadie advirtió

A pesar que ninguno de los equipos que participa de la competencia tiene como idioma oficial el inglés, fue el lenguaje elegido para la joya: "Best of the Tournament".

Varios mostraron su enojo por haber elegido el idioma inglés. Sin embargo, una explicación es que eligieron un idioma neutral para no ofender a los que hablan español o portugués.

El anillo tiene una base do oro amarillo de 18 kilates. El trofeo está conformado por 44 diamantes blancos incrustados.