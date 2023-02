El año del género documental

“On the Adamant” (“A bordo del Adamant”), un documental sobre un hospital ambulatorio flotante en París, para adultos con enfermedades mentales, se llevó el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín. Su director, Nicolas Philibert, se declaró conmovido por la decisión del jurado de conceder el máximo premio de la Berlinale a un documental y no a una obra de ficción. “Que el documental pueda considerarse cine por derecho propio me conmueve profundamente”, declaró. “Durante 40 años siempre he luchado para que se viera como tal”. Rodada a lo largo de tres años, la película sigue la vida en un centro de día a bordo de The Adamant, un barco anclado en la orilla derecha del Sena, donde pacientes y cuidadores interactúan de un modo que rompe con lo que Philibert considera la deshumanización de la psiquiatría. “Siempre se estigmatiza a los pacientes psiquiátricos... y siempre se les considera a través del prisma de la violencia, y yo quería invertir el cliché y mostrar lo humanos que son”, declaró en la alfombra roja tras el triunfo de su película. “Espero que ayude a despertar la conciencia de la sociedad”, añadió.