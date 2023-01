El Art Ensamble en vivo en París 2020

Para esto los dos miembros sobrevivientes del Ensamble el saxofonista Roscoe Mitchell y el percusionista Famoudou Don Moye, armaron una encarnación de más de 20 músicos convirtiendo en esencia al AEC en una big band con músicos de las orientaciones más variadas, incluyendo el funk, el son cubano, el soul y el latin jazz. Con temas clásicos como “Stormy Weather” y riquísimas improvisaciones a toda percusión, aunque la que más se luce es la excepcional sección de vientos.

D. C.

=“The Sixth Decade: From Paris to Paris-Live at Sons d’Hiver”, The Art Ensamble of Chicago. Rogue Art 0122.