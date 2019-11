El aumento del crimen en el viejo paraíso fue una de las claves del giro político en Uruguay

En 2018 y por primera vez en su historia, la tasa de asesinatos llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes (46% más que en 2017), lo que lo dejó afuera del grupo de países de América del Sur que ostentan cifras de un dígito, como Argentina (5,3) o Chile (2,5).

Sin embargo, se mantienen todavía muy por debajo de otros territorios con una violencia más expandida como Venezuela (81,4) o Brasil (25). Al mismo tiempo se registraron 27.798 denuncias por rapiñas (54% más que el año anterior) y 140.048 hurtos, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio del Interior en marzo pasado.

“La seguridad y el sistema carcelario han sido dos de las fisuras” del Gobierno saliente de Tabaré Vázquez, afirmó el historiador y politólogo Gerardo Caetano a este diario. A principios de noviembre había 11.380 mayores privados de libertad, un 4% más que hace un año.

¿Pero por qué se dispara el delito en una economía que sí derrama hacia la población y cuando todos los indicadores sociales son positivos? Luis Eduardo Morás, doctor en Sociología y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad Derecho de la Udelar, lo adjudica a tres causas: la persistencia de procesos profundos de exclusión social de larga data entre los más jóvenes; los cambios en el mercado del microtráfico de drogas en las zonas más empobrecidas; y las cadenas de violencia y corrupción que se generan en el interior del sistema carcelario que devienen en posteriores venganzas y ajustes de cuenta en los barrios de la periferia montevideana. En la capital la tasa de homicidios es la más alta del país, 16,1, y acumula la mitad de las muertes por esos casos.

1.jpg PROMOTOR. Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, fue el autor del plebiscito Vivir sin Miedo, con el que se buscaba reformar la Constitución para aumentar el poder policial. Será nombrado ministro del Interior.

“Un factor que generalmente se excluye de los análisis es el impacto que genera la extensión de un bienestar que se materializa principalmente por el acceso a bienes de consumo con las limitaciones salariales que surgen de los empleos precarios”, explicó el académico a Ámbito Financiero. “También incide la desigual distribución de los beneficios. No todos los sectores se beneficiaron en igual medida. Persiste una situación de exclusión y de fracaso personal que es más profunda cuando mejor le va al resto”, agregó.

El aumento de la criminalidad muestra a Uruguay en un espejo en el que no se identifica. En esta ecuación también interviene la sensación de pérdida de la tranquilidad bucólica, sin delito, que la población gozó durante décadas. Y parte de ese temor también es promovida por los medios de comunicación. Hasta Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, famoso por haber reducido el delito bajo el lema “tolerancia cero”, visitó en 2018 las tierras orientales para asesorar a la oposición, hoy electa, en el asunto. “Uruguay es muy permisivo con los delincuentes”, dijo al diario El País.

El crecimiento de los homicidios “podría justificar la preocupación por la seguridad pública. Sin embargo, la desmesura del sentimiento de inseguridad está instalada hace ya décadas en una sociedad demográficamente envejecida y que guarda una memoria biográfica de país integrado y sin conflictos”, afirmó Morás.

Así, los reclamos ciudadanos en ese sentido han sido moneda corriente desde el retorno de la democracia en 1985, cuando la realidad no respaldaba el temor. Ya en 1986 algunos sectores conservadores se proponían reducir la edad de imputabilidad penal de los adolescentes cuando el país vivía un idilio.

Este año, durante la primera vuelta electoral que se celebró a fines de octubre, uno de los referentes del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, impulsó una reforma constitucional bajo el título “Vivir sin miedo”, que entre otras medidas proponía modificar la Carta Magna para aumentar el poder de la Policía, introducía el término de “legítima defensa”, instauraba la cadena perpetua ante determinados delitos y habilitaba los allanamientos nocturnos. Aunque fracasó, obtuvo el 47% de los respaldos. El mismo promotor del plebiscito se perfila como el próximo ministro del Interior. La coalición multicolor que conforman cinco partidos conservadores defiende la aplicación de algunos aspectos de la iniciativa, aunque no ha aclarado cuáles.

“Me duele reconocer que no es el mejor momento en cuanto a la seguridad y que el Frente Amplio no supo manejar la crisis”, afirma Fernando, de 32 años, en la Rambla. “A mí me robaron la bicicleta dos veces, pero sé de otros casos más graves. Lamentablemente hoy la gente quiere mano dura”, concluyó.