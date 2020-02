El barco argentino que recorrió el mundo cumplió una cuenta pendiente: ganó por primera vez la carrera sudamericana más importante

Así como Mercenario 4 fue el ganador de la categoría principal (la ORC Internacional), el Matrero se quedó con el primer puesto en la categoría ORC Club. Tardó 8 días, 42 minutos y 7 segundo en unir ambos puertos, superando a Silhouette II y Fjord VI por 30 y 50 horas respectivamente en los tiempos finales ajustados. "Fue una regata atípica, muy técnica desde lo meteorológico. Fue fundamental agregar experiencia a la información de los pronósticos. Se trabajó día y noche como si fuera una regata corta, dormíamos de a tres tripulantes por vez, bloques de tres y cuatro horas. Nadie midió esfuerzos", contó Pereira Aragón, quien compartió la tripulación junto a su hijo homónimo, de 17 años.

Pereira Aragón, nieto de Aragón Cabrera, quien fuera presidente de River en la década del 70 y 80, compró el Matrero hace dos años y encaró la reconstrucción. "Se decidió desarmarlo y hacerle el service de media vida. Se le bajó el quillote, se repasó el estado del timón, se cambió el palo, el motor, la electrónica y las velas, siempre respetando los planos originales del estudio Frers", repasa el capitán del barco. "En octubre pasado volvió a competir, pero no tuvimos mucho tiempo para la puesta a punto. Los 11 tripulantes nos dividimos los trabajos de logística, de comida y el estudio preliminar de las cartas meteorológicas", explica y detalla particularidades de los más de siete días de navegación: "Comés cuando podés, no te bañás y compartís el único baño que hay para toda la tripulación. Por ejemplo, teníamos un stock de un litro y medio de agua por persona y por día para todo uso. Lo más difícil fue al tercer día de carrera: se nos cayó tanto la carga de batería que no pudimos arrancar el motor. En ese momento pensamos que se nos había terminado la regada, pero finalmente le encontramos la vuelta para ponerlo en marcha de nuevo y fue una alegría enorme".

El Matrero fue una de las 21 embarcaciones que participaron de la regata más antigua y una de las más largas (1200 millas) de Sudamérica. Comenzó a correrse en 1943 y se organiza cada tres años entre el Yatch Club Argentino y el Iate Clube do Río de Janeiro, que estará celebrando el centenario de su fundación cuando se entreguen los premios de esta carrera, este jueves 20.

Los 11 tripulantes del Matrero: