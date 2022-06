El BCRA cerró mayo con la mayor venta de divisas del año

La meta de acumulación de reservas pactada en el programa con el FMI está generando cortocircuitos en el equipo económico. Ayer entre mayores pagos de importaciones de energía y el cierre de posiciones de fin de mes le implicó al BCRA perder u$s190 millones de las reservas. Así cerró mayo, uno de los meses del trimestre de oro en términos de liquidaciones de divisas de los agroexportadores, ganando tan sólo u$s784 millones. De ahora en más, para cumplir con la meta de fin de junio, el BCRA debería comprar no menos que u$s3.000 millones netos, para mostrar un aumento de u$s4.100 millones en las reservas netas. Es el tema que está mirando el mercado porque si en el trimestre de oro el BCRA no compra reservas, se complicará no sólo la meta, sino el cierre del año,y el dólar. P. 3