El cine vuelve a famosa batalla del Pacífico

El film tiene dos prólogos; uno breve, con un encuentro diplomático en 1937 con el Almirante Yamamoto, y otro más fuerte e intenso en Pearl Harbor, donde toda la furia se desata y Emmerich logra escenas nunca vistas de los acorazados en llamas. Pero luego de estas imágenes sorprendentes el film se vuelve menos atractivo durante más tiempo del necesario, en parte porque el guión no vuelve interesantes a sus personajes, incluyendo a un desaprovechado almirante Nimitz personificado por Woody Harrelson. Pero el elenco no deja de tener su gracia en esta historia coral que pronto va desembocando en la gran batalla del titulo, filmada con todo el talento de este director especializado en superacción. Los combates aéreos emplean la tecnología digital moderna, con astucia e imaginación, obteniendo escenas sobrecogedoras que justifican el film. Claro, los que busquen algo más sutil sobre estrategias y tácticas navales no quedarán muy satisfechos.

“Midway: ataque en alta mar” (“Midway”, EE.UU., 2019) Dir.: R. Emmerich. Int.: L. Evans, W. Harrelson, D. Quaid.