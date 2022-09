El Comité Ejecutivo de Qatar 2022 reacciona contra boicot de Hummel

Los datos que fueron facilitados por los gobiernos de los países de los trabajadores fallecidos determinaron que la mayoría procedían de India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka.

Si bien otros patrocinadores y personalidades del ambiente futbolístico mostraron su oposición a que la Copa del Mundo se lleve a cabo en Qatar, la marca de indumentaria deportiva Hummel es la primera compañía que muestra abiertamente su resistencia a que este país del golfo sea el organizador.

Hummel, que viste a la selección de Dinamarca, decidió boicotear el mundial qatarí con su propia camiseta, que tendrá su logo y el escudo del equipo difuminado.

La empresa de indumentaria deportiva danesa difundió un comunicado que dice: “La camiseta lleva un mensaje consigo. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona. Creemos que el deporte debe unir a las personas. Y cuando no es así, queremos que suene nuestra voz”.

Dinamarca vestirá durante el Mundial su camiseta con el clásico color rojo como primera equipación, mientras que la segunda será blanca y la tercera, íntegramente negra.

“El color del luto. El color perfecto para la tercera camiseta de Dinamarca para la Copa del Mundo de este año. Si bien apoyamos a la selección danesa, esto no debe confundirse con el apoyo a un torneo que le ha costado la vida a miles de personas. Deseamos hacer una declaración sobre todas las infracciones a los Derechos Humanos de Qatar y su trato a los trabajadores inmigrantes que han construido los estadios del Mundial”, concluyó el comunicado de Hummel.

La respuesta del Comité Ejecutivo de Qatar 2022 no se hizo esperar y rechazó firmemente que se banalice su “compromiso de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores que han construido los estadios del Mundial”.

Un portavoz del Comité Ejecutivo qatarí aseguró que “desde que Qatar ganó el derecho a organizar el Mundial ha trabajado diligentemente junto al Gobierno qatarí para garantizar que el torneo deje un legado social duradero y que su compromiso con ese legado ha contribuido a la realización de importantes reformas en el sistema laboral, promulgando leyes que protegen los derechos de los trabajadores y garantizando la mejora de sus condiciones de vida”.

En un comunicado la organización del Mundial también señaló que “mediante su colaboración con el Grupo de Trabajo de la UEFA, plataformas dirigidas por la FIFA y otros grupos independientes, han mantenido un diálogo sólido y transparente con la Federación Danesa (DBU), que ha permitido comprender mejor los progresos realizados, los retos a los que nos enfrentamos y el legado que entregaremos más allá de 2022. Por ello, rebatimos la afirmación de Hummel de que este torneo ha costado la vida a miles de personas. Además, rechazamos de todo corazón que se trivialice nuestro auténtico compromiso de proteger la salud y la seguridad de los 30.000 trabajadores que construyeron los estadios de la Copa Mundial de la FIFA y otros proyectos del torneo. Ese mismo compromiso se extiende ahora a 150.000 trabajadores de diversos servicios del torneo y a 40.000 trabajadores del sector de la hostelería”, finalizó.

Según Qatar, tres trabajadores han fallecido en accidentes durante la construcción de los ocho estadios del Mundial, que arranca el 20 de noviembre. Este país, sin embargo, ha sido acusado de minimizar las muertes en el sector de la construcción.

Si bien para muchos la medida de Hummel es una protesta más de las varias vistas en el último tiempo, hay quienes consideran que solo se trataría de una movida de marketing, puesto que anteriormente la marca deportiva lanzó una camiseta monocromática, muy similar a la mundialista, y fue un éxito en ventas.