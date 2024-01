El Congreso arrancó debate con la presencia de funcionarios

Otros funcionarios de alto rango que podrían concurrir hoy, son Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura), y Florencia Misrahi (AFIP). Se espera que el jueves asista la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que concurrirá junto a su equipo de secretarios de Estado. Cada funcionario disertará y responderá por tres horas cada uno.

Oposición

El titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue el primer locutor. “Tenemos que profundizar los temas, si tienen que ser más días bienvenidos sean”, definió el legislador y reclamó la presencia de todo el Gabinete de Javier Milei.

Esa posición se reiteró cuando tomaron la palabra Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Rodrigo de Loredo (UCR), quienes solicitaron que se constituyan mayor cantidad de comisiones que puedan abarcar las discusiones pertinentes a todas las reformas que propone la “ley ómnibus”. “Estamos profundamente influenciados por un interrogante: ¿estamos siendo usados por una estrategia que no tiene nada que ver con el futuro inmediato y las necesidades del país?”, preguntó el presidente del bloque radical.

Otras de las coincidencias fue el pedido de legisladores de que el oficialismo detenga sus expresiones contra los representantes parlamentarios. En ese sentido, la diputada Danya Tavela (UCR) se refirió a Manuel Adorni que “en estos más de 600 artículos poco hay sobre el plan de estabilización monetaria, que sería indispensable para que el dólar no suba. El vocero presidencial se encuentra obligado a acusar a los diputados y senadores de semejante descalabro macroeconómico”. A su vez, Sergio Palazzo (UP) apuntó contra Javier Milei: “No tengo ninguna denuncia por coimas y a mí no me va a tratar de coimero ningún presidente de la Nación”.

Por su parte, las intervenciones de las diputadas del PRO solicitaron aclaraciones o reformas para la presentación de la ley. Silvia Lospennato, por ejemplo, pidió que la prórroga del estado de emergencia cuente con aprobación legislativo y no quede sujeta a criterio ejecutivo. Además, María Eugenia Vidal solicitó que se remarquen “prioridades”: “La reforma política, ley por juicio por jurados y ley de procedimiento administrativo no definen la hiperinflación”.

Privatizaciones.

Ante las preguntas de los diputados, los representantes del Ejecutivo ratificaron la postura del Gobierno. “Esta ley contiene reformas estructurales que son absolutamente necesarias para recuperar el país”, entendió el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo.

En su intervención, María Eugenia Vidal (PRO) anticipó que rechazaría el paquete de privatizaciones de forma global que propone en la ley ómnibus y solicitó una “aclaración del Ejecutivo”: “El sector de hidrocarburos no está pidiendo una privatización de YPF”.

En ese marco, Rodríguez Chirillo apuntó que “todas las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar. Tienen que ser ordenadas y eficientizadas para que sean consideradas sujetas a privatización”.