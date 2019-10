El derecho a no incriminarse ¿es un derecho a mentir?

Sin duda la diferencia pone un alto costo al procesamiento de quienes cometieron delitos y crea una base de inseguridad en la sociedad. Si además se permite mentir en los casos no penales, se aumenta los costos de transacción de la solución de conflictos. Si en la prueba confesional en un juicio civil se puede mentir, esto incentiva los juegos oportunistas de las partes. Por lo tanto, una lectura estricta de la Constitución y los tratados de derechos humanos señala la preferencia de una interpretación precisa de la garantía. Interpretación que asegure la garantía de no incriminarse y al mismo tiempo no aumente los costos de la lucha contra el delito y de la solución rápida y justa de las controversias.