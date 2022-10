El dólar financiero cedió por cuarto día y la brecha perforó el 100% (a contramano del blue)

“Faltan pesos”, coinciden los operadores a la hora de atribuir las causas de la baja de los tipos de cambio financieros. “Vemos que el ajuste monetario, vía suba de tasas y absorción con Leliq y pases, está secando plaza y frena la demanda de dólares”, describen en el mercado.El Banco Central colocó el martes casi 1 billón de pesos ($986.509 millones o unos u$s6.455 millones) en Leliq, con un rendimiento previsto del 75% anual a 28 días. La operación dio como resultado una contracción de $163.077 millones, frente a vencimientos por $822.975 millones. Recordemos que el directorio del BCRA dejó la tasa sin cambios la semana pasada en el 75% nominal anual ante la perspectiva de una desaceleración de la inflación (en septiembre fue del 6,2% vs. el 7% de agosto).Ayer, además, el BCRA colocó otros $14.150 millones en Notaliq a 182 días de plazo con tasa estable, mientras que la entidad declaró desierta la licitación de Leliq al mismo plazo. Los rendimientos ofrecidos fueron del 83,5% anual para las Leliq y un spread del 8,5% para las Notaliq.“Las noticias de una desaceleración de la inflación en septiembre combinadas con tasas de interés cerca de la inflación parecen estar incidiendo sobre los dólares financieros. Asimismo, las necesidades de liquidez en diciembre también pueden ser un factor a favor de la estabilidad de los tipos de cambio a medida que se acerca el fin de año”, explicaron desde Delphos Investment.Si bien en el acumulado de octubre, la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) registra rescates netos en todos los tipos de FCI (money market, CER, dólar linked, T+1, etc.), en las últimas tres ruedas volvieron las suscripciones netas a los money markets. En el mismo período, a su vez, la caución también aumentó el volumen operado y, consecuentemente, ya comprimió rendimientos.En este sentido, Juan Pablo Albornoz, economista en INVECQ, afirmó a Ámbito que “los pesos están yendo a hacer tasa a activos no indexados como money markets, o caución ante una posible menor expectativa de devaluación en el cortísimo plazo, gracias a un Banco Central que consiguió aire en materia de reservas por unos meses gracias al dólar soja”. De todos modos, advirtió que esa medida tiene un costo “de un deterioro patrimonial” y, más importante aún, dio “una mala señal para la oferta de divisas futura, abriendo la puerta a nuevos incentivos cambiarios sectoriales cuando vuelva a acuciar el panorama de reservas”.Por otro lado, Albornoz atribuye la pax cambiaria a una “mayor demanda de pesos para afrontar pago de impuestos, como por ejemplo el anticipo de Ganancias”.Fuera de la coyuntura local, en el mercado también vinculan el descenso del CCL y MEP con el retroceso de la divisa de EEUU en Brasil entre lunes y martes.“Bajan los dólares libres y vuelven a quedar bastante lejos de la inflación acumulada en los últimos meses. Desde fines de 2020 la inflación fue del 152% y los dólares libres crecieron entre el 74% (blue) y 110% (CCL)”, acotaron desde Aurum Valores.El analista de Global Focus Investments, Mauro Cognetta, advirtió que “por ahora no ha tenido efecto la emisión de $1,2 billones por lo que fue el dólar soja en septiembre, más otros grifos monetarios del BCRA para comprar títulos. Con lo cual, esto en algún momento va a tener un impacto en el dólar libre”. “Hoy el precio teórico de referencia del CCL se ubica en $345”, estimó.

Saldo del BCRA

La entidad monetaria logró comprar del mercado unos u$s21 millones el martes mediante operaciones de regulación de liquidez, los cuales se suman a los 23 millones comprados el lunes, aunque en lo que va del mes el saldo es negativo para sus reservas en unos u$s250 millones. “El inicio de las nuevas trabas a las importaciones trajo buenas noticias para la autoridad monetaria, aunque creemos que se trata de un efecto de corto plazo”, estiman desde PPI.La atención del mercado se centró también en la primera licitación del mes del Ministerio de Economía, en la que obtuvo $181.251 millones y obtuvo un extra cercano a los $17.000 millones ya que afrontaba vencimientos por $164.502 millones (ver aparte)“Pese a que los vencimientos no lucen a priori desafiantes, el hecho de que la curva CER (bonos atados a inflación) rinda positivo en todo 2023 a los últimos precios de mercado nos hace estar atentos al nivel de tasas que termine convalidando el Tesoro”, sostuvieron desde el Grupo SBS.