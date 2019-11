El Dow superó los 28 mil puntos, y siguen cayendo récords. ¿Quién da más?

Wall Street está encendido. Washington, también. En Manhattan, el rally de las acciones es arrasador. El Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq montaron nuevos máximos. El cielo es el límite. En el Capitolio, la política se recalienta en torno al probable impeachment del presidente Trump. Nada celestial podía esperarse. El revuelo es también enorme, pero el infierno se conservará a distancia mientras los amigos del presidente manejen los hilos del Senado. De ambos fuegos, pues, sólo uno calcina y urge a actuar. Con la Bolsa en ebullición, el efectivo arde en las carteras. Hasta los inversores institucionales decidieron quemarlo en las últimas tres semanas para hacerle un mayor lugar a las acciones. ¿Cartón lleno? ¿Ya se subieron todos al tren expreso a la prosperidad? ¿Acaso hay alguien que no se abrace a la repentina fiebre bursátil? Nadie habrá que no la haya advertido. No obstante, todavía existe espacio en los portafolios. De 100 dólares que emigraron de los fondos accionarios en forma neta a lo largo de 2019, señala Merrill Lynch Bank of America, sólo regresaron 15. El calendario invita a ir por más. Lo domina una fortísima estacionalidad favorable hasta enero (luego se atenúa, pero no desaparece). ¿Volcará el rally antes? La efervescencia debería corregirse, y no vendría mal una pausa, pero la tendencia de fondo puede sostenerse (el escenario más probable) a caballo de una mejoría prevista en varios frentes (política comercial, actividad económica, rentabilidad empresarial), y la magia que opera la política monetaria (recordar las tres bajas de tasas de la Fed) sobre los múltiplos de ganancias de las acciones.