El Estado Islámico, sin líder y en caída, pero amenazante

Entre su muerte y el anuncio de ésta pasó más de un mes. “Probablemente, el EI anduvo buscando un reemplazante”, añade este experto, que presenta a un grupo “bajo presión extrema de adversarios múltiples, y que tiene menos margen de maniobra que en el pasado, incluso para comunicarse con sus partidarios”.

Ninguno de los investigadores contactados por la agencia AFP fue capaz de dar información sobre su sucesor, Abú al Husein al Huseini al Qurashi. Aunque el líder cambie, el patronímico al Qurashi se mantiene. Una referencia a la tribu del profeta Mahoma, que los jefes del Estado Islámico utilizan para intentar darse legitimidad en tanto que califas autoproclamados de los musulmanes.

El último líder del grupo yihadista murió en el sur de Siria a manos de rebeldes locales, un humillante símbolo para una organización que logró imponer su “califato” entre Irak y Siria de 2014 a 2019, antes de caer bajo una gran movilización occidental dirigida por Washington.

“Siria ya no es un refugio para el Estado Islámico”, explica Hans-Jakob Schindler, director del centro de reflexión independiente Counter-Extremism Project (CEP). Además, “cuan-

do matás a todo el mundo, ya no tenés aliados”, ironiza este experto

Agencia AFP