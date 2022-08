El FBI allanó la mansión de Trump en Florida

Trump dijo que la finca “está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada”. “Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, añadió Trump, quien no estaba en la vivienda.

Reacción

“Es una mala conducta procesal”, dijo Trump y la consideró “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024”.

El Departamento de Justicia puso en marcha una investigación en fase inicial sobre el traslado de los registros de Trump a la finca de Florida, dijo en abril una fuente conocedora del asunto.

La pesquisa se produce después de que la Administración Nacional de Archivos

y Registros de Estados Unidos notificó

en febrero al Congreso que recuperó unas 15 cajas de documentos de la Casa Blanca en el hogar de Trump en Florida, algu-

nas de las cuales contenían material clasificado.