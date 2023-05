El FMI planteó recetas que chocan con las últimas decisiones del BCU

El directorio ejecutivo de la entidad que conduce Kristalina Georgieva concluyó su evaluación anual de la economía uruguaya y compartió las principales consideraciones a través de un comunicado de prensa. Las novedades no fueron demasiadas -los principales puntos ya habían sido adelantados en evaluaciones parciales previas, sobre todo la desaceleración que tendrá el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del país, que llegará a solo un 2%-, pero los elogios fueron bien recibidos en función de continuar construyendo la confianza de los inversores internacionales.

Esto, a primera vista, no parece ser algo negativo de por sí. Pero si se ubica en la coyuntura uruguaya particular, se da de lleno con el reclamo de los sectores industriales y exportadores, que piden la baja de las tasas para, así, intentar fortalecer un dólar que no logra repuntar y que arrastra consigo la competitividad del país en el mercado exterior.