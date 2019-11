El fraude como una de las bellas artes: una exposición

Ana Prieto, una de las organizadoras, explicó que los fraudes periodísticos no son “lo que hoy se entiende por ´fake news´ o ´desinformación´ -que busca incidir en el debate público y corromperlo-, sino los inventos que algunos, en busca de celebridad y aplausos, publicaron sobre la base de fuentes, situaciones, fotografías y entrevistados”. Más que trabajos, Prieto dice que seleccionaron personas: ganadores del Pulitzer por crónicas inventadas, ilustradores que decían que habían publicado tapas en The New Yorker, el más premiado periodista joven de Alemania, entre otros. La muestra, que estará en el hall del primer piso del Centro, incluirá los casos de Claas Relotius, un periodista alemán que publicaba en Der Spiegel, que lo despidió tras descubrir que mintió en al menos 14 de sus reportajes, o el de Eduardo Martins, que se hizo pasar por un fotógrafo de Naciones Unidas en campos de refugiados. Otro de “los fraudes periodísticos” que repasa la muestra es el de la periodista chilena radicada en Madrid, Ximena Marín Lezaeta, quien en julio de 2017 publicó una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero pero en realidad nunca había hablado con el ex presidente de España y se limitó a reproducir declaraciones que encontró en otros medios.