El fuerte cruce entre Maradona y la "Gata" Fernández

Cuando el árbitro Néstor Pitana dio por terminado el primer tiempo, Maradona lo fue a buscar a Fernández: "¿Qué te hacés el guapo, si saltás un metro, canguro?", le espetó el DT del "Lobo".

Ante esto, la "Gata" sonrió y acusó a Maradona de actuar para la televisión: "¿Qué pasa? ¿Te gustán las cámaras?", le respondió el jugador.

Ayudantes del equipo local y futbolistas de Estudiantes los separaron y la cosa no pasó a mayores, pero no pudieron evitar que vuelvan a cruzarse cuando el partido terminó.

Apenas consumada la victoria "pincha", Fernández hizo declaraciones televisivas buscando bajar el tono: "Son cosas del partido, todos fuimos jugadores y Diego también. No estoy a la altura de pelearme con Maradona, hay que mantener la calma".

Sin embargo, tras decir estas palabras, la "Gata" volvió a quedar cara a cara con Maradona, hubo un abrazo y se dijeron algo al oído, pero la cordialidad duró poco y algo ocurrió, ya que el "Diez" volvió a enojarse.

"Vos me conocés, no me tomes de boludo", le dijo Maradona, ante lo que Fernández optó por alejarse, mientras intervenía Sebastián Méndez para alejar las cámaras.

Mientras el ex River y Racing se iba rumbo a los vestuarios, el entrenador del "Lobo" le siguió gritando, elevando cada vez más el tono de sus insultos.