El gobierno interino le cierra la puerta a Evo Morales: no podrá competir en las elecciones

“Evo Morales y García Linera no están habilitados para un cuarto mandato. Le sugeriría al MAS buscar nuevos candidatos”, dijo.

Ratificó además que la convocatoria a las elecciones se hará con o sin la ayuda de la bancada del Movimiento al Socialismo.

En conferencia de prensa, Añez aseveró que dará cumplimiento a su compromiso de llamar a nuevos comicios.

“Si la Asamblea, el MAS no quiere darle esa certidumbre al país allá ellos y su conciencia. Ellos darán la respuesta a los bolivianos de no haber querido formar parte de esta situación, nosotros lo vamos a llevar adelante, quieran o no. Este Gobierno de transición va a garantizar al pueblo la convocatoria a elecciones nacionales con profesionales probos, transparentes”, aseveró Añez.

Bolivia está sumida en una profunda crisis política y social desde las elecciones del 20 de octubre, que dieron la victoria en primera vuelta al MAS, pero los resultados fueron cuestionados por la oposición.

A pedido de Morales, una misión de la OEA viajó a La Paz para certificar los resultados y concluyó que hubo irregularidades y recomendó repetir las elecciones.

Morales respetó la decisión de la OEA pero luego se vio forzado a renunciar en medio de una fuerte presión de las Fuerzas Armadas y de grupos cívicos que incendiaron su casa, la de algunos de sus familiares y de buena parte de sus colaboradores más cercanos.

Morales renunció el mismo domingo y el lunes por la noche se embarcó en un avión rumbo a México, a donde llegó el martes como asilado político.

Añez, vicepresidenta segunda del Senado, se proclamó mandataria interina en una sesión sin quórum.