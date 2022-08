El Gran Willy, un libro en homenaje a Vilas

El libro “El Gran Willy”, del periodista y escritor Alfredo Luis Di Salvo, salió a la luz en el mes que Guillermo Vilas cumple 70 años y repasa detalles de su extraordinaria carrera contados por el protagonista en una compilación de más de 30 horas de conversaciones grabadas por el autor desde 2008. La publicación, editada por Galerna es resultado de una paciente compilación de conversaciones grabadas por Di Salvo en su mayoría en las instalaciones del Vilas Racket cuando la memoria de Vilas estaba intacta y la repasaba con detalles y anécdotas jugosas. Vilas, quien hoy cumple 70 años, atraviesa un delicado estado de salud y vive en Montecarlo junto a su esposa, y sus cuatro hijos. La obra de Di Salvo consta de 288 páginas y recorre momentos inolvidables de la carrera de Vilas, quien cuenta secretos y pormenores detrás de lo conocido, como el fastidio que le generaba no poder ganarle al sueco Bjorn Borg, las conquistas de sus cuatro títulos de Grand Slam o sus golpes entre los que sobresale un capítulo dedicado a “La Gran Willy” que inventó y es usado en la actualidad por los tenistas de elite. El libro también cuenta sus experiencias en la Copa Davis, o el gran acierto de haber contratado como entrenador al rumano Ion Tiriac y la frustración de no haber sido reconocido por la ATP como el número uno del mundo en 1977 cuando batió todos los récords posibles y conquistó Roland Garros y el US Open, dos de sus cuatro títulos en “Majors”.