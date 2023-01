El mandatario de Santiago, furioso con cambio de tribunal

“Por mi parte sé a lo que me someto. Defender el federalismo y luchar por los intereses provincianos frente al centralismo porteño, lo pone a cualquiera como destinatario de ataques, difamaciones y operaciones de todo tipo. No tengo miedo a eso, ya lo dije y ratifico”, sentenció.

“Correrán como estoy viendo, ríos de tinta en ataques mediáticos, me seguirán llegando al oído las veladas amenazas desde ese centralismo porteño, de los que se creen dueños de un país al que desprecian”, dijo. Añadió: “Me podrán atacar y me difamarán hasta de manera vil, no importa. Yo importo poco, no lo hago por mí, y mucho menos por protagonismo electoral, (porque no soy ni seré candidato a nada) como erróneamente algunos quieren conjeturar”.