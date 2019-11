El médico del Garrahan acusado de poseer pornografía infantil afirmó que "eran fotos médicas"

El acusado dijo también que él no tuvo interés en almacenar imágenes de pornografía y que "todo lo que veía y me parecía incorrecto se iba a la basura. Los archivos que se encontraron estaban en la basura y yo no tenía acceso o eran invisibles para mi".

El médico repitió su inocencia y sostuvo que él se dedicaba "a la medicina y a mi familia".

Además, agregó que "no puedo considerar como a alguien se le ocurre que en un hospital público y en una playa pública se puede producir pornografía. Son conceptos que colisionan".

Antes de terminar su diálogo con la prensa, indicó: "Estoy convencido de que puedo ser útil para la sociedad y puedo seguir adelante con la fuerza que me brinda mi familia, mis amigos, pacientes y colegas".