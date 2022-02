El mercado y la guerra II

Las cosas se están precipitando. Hace una semana Rusia advirtió que se estaba preparando para reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk y ayer el Presídete Putin hizo el anuncio oficial (antes había advertido al francés Macron y a germano Scholz, quienes le habrían prometido no romper lanzas). Siguen ahora el reconocimiento de las nuevas republicas por los aliados más cercanos a Moscú, el ingreso de las tropas rusas en estos territorios (en los hechos lo están desde 2014) y el establecimiento de nuevas bases. Del otro lado, tenemos la implementación de las sanciones que tanto amenazaron los lideres anglo europeos. Por lo que sabemos, la idea de limitar las exportaciones de petróleo y gas rusos a Europa fueron descartadas, por la crisis humanitaria que generarían en pleno invierno. Sobre esto se montó la decisión de no sacar a Rusia del sistema de compensación bancario internacional (SWIFT), por donde circulan los pagos y cobros de la energía (en lo interno Moscú utiliza un sistema propio, el SPFS y en caso de problemas podría prenderse al CIPS chino). Así los EE.UU. decidió limitarse a sancionar a cualquier norteamericano que hiciera negocios con las eventuales nuevas republicas, más algunas nuevas medidas bajo estudio que conoceríamos a partir de hoy, junto a las medidas que impondría el Reino Unido. Sobre el castigo de la Comunidad Europea, fuere cual fuere, hace falta el voto unánime de los 27 integrantes de grupo, con fuertes dudas sobre que decidiría Chipre (históricamente afín a los rusos). Mas allá de la histeria en la guerra de atrición mediática, y el -10.5% que bajó la bolsa moscovita (donde la huida de los inversores extranjeros tuvo algo que ver), la reacción de los mercados estuvo lejos de ser alarmante, lo que hablaría de la lectura de las sanciones. Ayer habíamos comenzado a comentar el efecto que han tenido sobre el S&P500 y la tasa de los bonos del tesoro norteamericano a 10 años, las novedades en torno a la crisis en Ucrania. A hoy anotamos 216 ruedas sin novedades y 41 con eventos (sin segregar “buenos” de “malos”, por la confusión imperante). Lo que encontramos es que cuando no tuvimos noticias… seguimos mañana. Sin referencia en los EE.UU. por la celebración del Dia del Presidente, el S&P Merval subió ayer 0,66% a 90.029,49 puntos, con un operado en acciones de $772 millones (mínimo desde el 10 de este mes), repartidos entre 40 alzas, 7 sociedades sin cambio y 17 en baja. El Merval sigue sin temerle a la guerra.