El Merval tuvo su mejor día del mes (pero el riesgo-país volvió a subir)

En Wall Street, los papeles argentinos cerraron mixtos aunque hubo aumentos de hasta 4,6% liderados por YPF, seguido de Pampa Energía (+4,3%), Tenaris (+3,5%) y Central Puerto (+3,4%). Los retrocesos pertenecieron a Banco Superville (-6,3%), y Edenor (-1,3%). La fuerte baja en el primero de los casos se debió a que el balance de la entidad crediticia fue peor al esperado. “Las ganancias netas se mantienen negativas desde hace varios trimestres. Esta vez las pérdidas fueron de dos mil millones, lo que representa 4,5 veces el rojo del trimestre previo y 3,8 las del segundo trimestre del 2021 (midiendo las variables a pesos constantes)”, informó Delphos Investment.

Durante la jornada el volumen total en renta variable fue de $8.988 millones, de los cuales se operaron $2.706 millones en acciones de empresas argentinas, y $5.801 millones en Cedear.

Por otra parte, se confirmó que el titular de Hacienda viajará en los primeros días de septiembre a Estados Unidos para mantener diversas reuniones según señaló el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. “Vamos a recibir en los primeros días de septiembre la visita del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que va a tener reuniones no solamente con el FMI, sino con autoridades del Tesoro, la Casa Blanca, bancos multinacionales”, señaló Argüello en un discurso en el Council of the Americas.

Bonos y riesgo-país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos cerraron con mayoría de bajas. Así encabezaron los descensos el Global 2029 (-4,6%), y el Bonar 2041 (-1,6%). Las alzas, correspondieron al Bonar 2041 (+6%) y al Global 2035 (+2,7%). El riesgo-país elaborado por el banco JP.Morgan subió un 0,78%, hasta los 2.441 puntos básicos.

Por su parte, los bonos soberanos dólar-linked cayeron un 0,5% en promedio, y sólo el T2V3 subió 1%. Mientras tanto, la deuda con ajuste CER, las Lecer y los Boncer cortos subieron 0,3%, mientras que los Boncer largos y los bonos del canje 2005 cayeron en promedio un 0,4%.

Finalmente, “continúa la demanda de los duales 2023, que subieron un 1,5% cerrando en máximos del día, concentrando el volumen nuevamente el TDJ23 (con vencimiento en junio 2023)”, informó el Grupo SBS.

El ministro de Economía se comprometió a atacar la alta inflación proyectada en un 90% para el 2022, el creciente déficit fiscal, reforzar las reservas del banco central (BCRA) y reactivar el comercio. Frente al complejo panorama el mercado muestra una notoria selectividad en segmentación de operaciones y volúmenes operados.